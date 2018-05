Hitze macht durstig

Mit unterschiedlicher Getränkeauswahl und täglichen Ritualen fällt die Flüssigkeitsaufnahme wesentlich leichter: z. B. ein Glas Wasser gleich am Morgen nach dem Aufstehen trinken oder am Arbeitsplatz eine Flasche Wasser bereitstellen. So wird man automatisch zum Zugreifen motiviert, empfiehlt das “forum.ernährung heute„. Bleibt man nämlich immer bei den gleichen Getränken, nimmt der Gusto ab, und es wird automatisch weniger getrunken. Daher sorgen z. B. verdünnte Säfte oder mit Kräutern, Zitrusfrüchten sowie Beeren versetztes Wasser und kalorienarme oder -freie Limonaden für Abwechslung. Wasser und zuckerfreie Getränke sollten die Basis bilden. Aber auch Wassermelonen, Gurken oder Paradeiser können zu einem ausgewogenen Wasserhaushalt beitragen. Denn diese Obst- und Gemüsesorten sind wahre Flüssigkeitsbomben und versorgen den Körper zusätzlich mit Vitaminen.