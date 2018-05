Jahrelanges Warten auf volle Versicherungsleistung

Es zehrte an den Nerven des Kärntners: Nachdem er 2012 in Thailand von einer Leiter gestürzt war, wollte seine Unfallversicherung nur einen Teil der Leistung erbringen. Was er nicht akzeptierte. Gutachten ließen auf sich warten, bis er sich an die Ombudsfrau wandte. Jetzt wird - nach fast sechs Jahren Wartezeit - die volle Versicherungssumme ausbezahlt!