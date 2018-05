Anforderungen für Unternehmenskredite gelockert

Verantwortliche der EZB gaben das in einer Mitteilung am Dienstag in Frankfurt bekannt. Begründet werden die gestiegenen Vergaberaten durch den intensiven Wettbewerb zwischen Banken und Kredithäusern, welche längst auch mit reinen Direkt- und Onlinebanken in Konkurrenz treten müssen. Insbesondere Unternehmen in Italien, Frankreich und auch Deutschland profitierten von den gelockerten Standards und erhielten folglich höhere und häufiger Kredite ausgeschüttet, während die Vergaberaten in den Niederlanden und Spanien zumindest auf einem unveränderten Niveau stagnieren.