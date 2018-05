ORF-Katze „Syhrus“ verzweifelt gesucht

„Schon zweimal wurde ‘Syhrus‘ von Fremden mitgenommen, die dachten, er gehört niemandem“, erzählt sein Frauchen, das vis-a-vis vom TV-Zentrum in der Würzburggasse in Hietzing zuhause ist, verzweifelt. Und auch jetzt fehlt von dem schwarzen Kater mit dem weißen Fleck auf der Brust jede Spur. Seit drei Wochen wird er vor allem beim ORF schmerzlich vermisst. Denn dort verbrachte er seine Tage damit, durch Studios zu streifen und sich Streicheleinheiten zu holen. Besonders in früheren Nachmittagssendungen mit Wolfram Pirchner und Elisabeth Engstler war er gern gesehener „Live-Gast“.