Doch auch harte Rocker haben einen weichen Kern - und für all jene, die das etwas andere Romantik-Wochenende erleben wollen, verlosen wir das einmalige VIP-Package „Ro(ck)mantisch am Nova Rock“. Neben 1x2 VIP-Festivalpässen inkludiert es eine Nova-Rock-Lodge im Glamping-Bereich - bequemer und glamouröser als in der eigenen Hütte mit gemütlichem Bett kann man am Festival-Gelände nicht übernachten. In der Hütte wartet ein Begrüßungs-Geschenkkorb aus der NR-Greißlerei, die Kühltruhe wird täglich mit Getränken gefüllt. Außerdem gibt es für das Rock-Paar ein Candlelight-Dinner in der VIP-Area - und eine Fahrt mit dem Riesenrad. Die Anreise dafür ist bereits ab Mittwoch, den 13. Juni, möglich. Neben diesem Hauptpreis verlosen wir weiters 5x2 VIP-Festivalpässe.