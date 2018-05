Mann wehrt sich gegen Rettung aus brennendem Auto

Samstagfrüh gingen bei der Roselle Park Police in New York mehrere Notrufe wegen eines brennenden Autos ein. Einer der Anrufer sagte, es könnte sich ein Mensch im Fahrzeug befinden. Vier Polizisten machten sich umgehend auf den Weg. Als sie dort ankamen, fanden sie einen schwarzen Pkw vor, dessen Motorraum in Flammen stand. Aufgrund der verdunkelten Fenster war es nicht möglich, ins Fahrzeuginnere zu sehen, weshalb die Beamten Fenster einschlugen.