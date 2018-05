Minus 20 Prozent auf Michael-Jackson-Tribute

Im August jährt sich Michael Jacksons Geburtstag zum 60. Mal. Ein guter Grund, den King of Pop mit einer Tribute-Show zu ehren. Künstler aus ganz Europa präsentieren die größten Hits von Michael und den Jackson 5 (The Jacksons) in einer zweistündigen Live-Show und führen durch die großartige Musik des größten Entertainers aller Zeiten. Tolle Choreographien, aufwendige Kostüme und Lichteffekte runden das Showerlebnis ab.