Russland feiert mit Panzern, Raketen, Flugzeugen

Russland feiert jährlich am 9. Mai das Ende des Zweiten Weltkriegs und den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland. Bei der traditionellen Parade am Roten Platz in Moskau wurden auch heuer wieder neue Panzer, Raketen und Flugzeuge vorgeführt. Zu sehen bekamen das Arsenal des russischen Militärs neben anderen hochrangigen Gästen auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Serbiens Präsident Aleksandar Vucic.