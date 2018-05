Meghan bringt neuen Look ins britische Königshaus

Meghan weiß, was ihr steht

Mode ist Markle wichtig - und das nicht erst, seit sie sich in einen Prinzen verliebt hat. Die Rolle als Anwaltsgehilfin in der Fernsehserie „Suits“ hat ihren Stil geprägt. „Die Mode in ,Suits‘ ist umwerfend. Durch sie habe ich viel über Designer gelernt und weiß jetzt, was mir gut steht“, sagte Markle in einem Interview mit dem Online-Modehandel outnet.com. Inspiration für ihre Outfits finde sie bei der Schauspielerin Gwyneth Paltrow und bei Emmanuelle Alt, der Chefredakteurin der Pariser Modezeitschrift „Vogue“.