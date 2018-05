Alte Hunde werden immer öfter abgeschoben

Denn diese werden nicht, wie früher oft der Fall, in den Familienverband aufgenommen, sondern nach Parndorf gebracht - auch aus umliegenden Tierheimen. Neuester „Fall“: Ein 17 (!) Jahre alter Mops. Herka: „Es ist wirklich traurig zu sehen, welches Martyrium die Hunde oft durchmachen, bis sie bei mir landen. Sie verlieren ihre Bezugsperson, werden aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen - und das oft in sehr fortgeschrittenem Alter.“ Freilich ist es den Hinterbliebenen nicht immer möglich, dem Tier ein artgerechtes Zuhause zu bieten. Doch in letzter Zeit häufen sich die Zahlen solcher Privatabgaben.