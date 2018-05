Badenixen und Wassermänner stürmen Tirols Bäder

Platz fürs Planschen und fürs Schwimmen

Dass Schwimmen gesund ist, hat sich herumgesprochen. Laut IMAD-Befragung wird der Wassersport von den Tirolern noch vor dem Wandern, Joggen und Radfahren genannt. Ein wachsendes Konfliktthema ist das Miteinander von sportlichen Schwimmern und Besuchern, die gerne planschen und sich nicht an vorgegebene Bahnen halten wollen. Als Verantwortlicher für Innsbrucks Bäder weiß Ulrich Mayerhofer um dieses Thema: „Viele Betreiber bieten den Schwimmern mittlerweile eigene Bahnen oder Zeiten an. Wir in Innsbruck gehen mittlerweile sogar so weit, dass wir bei Bedarf eigene Bahnen für die langsamen und für die schnellen Schwimmer einrichten. So ist ein gutes Miteinander möglich.“