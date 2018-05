„Tote Mädchen lügen nicht“ startet in 2. Staffel

Die umstrittene Netflix-Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ geht am 18. Mai in die zweite Staffel. Staffel eins erzählte in 13 Episoden die fiktive Geschichte der Teenagerin Hannah Baker, die sich selbst das Leben nimmt. „Die zweite Staffel beginnt nach Hannahs Tod und zeigt den Anfang des langen Wegs unserer Charaktere zu Aufarbeitung und Heilung“, so Netflix anlässlich der Vorstellung des ersten Trailers zur neuen Staffel am Dienstag.