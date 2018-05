„Beim Sex flog Trumps Haar wie bei einem Kakadu“

So erzählt Daniels, die bürgerlich Stephanie Clifford heißt, munter über Trumps berüchtigtes Haar. Das sei bei ihrem Tête-à-tête in einer Hotelsuite in Lake Tahoe nämlich nicht nur ungepflegt, sondern auch „aufgeplustert“ gewesen. „Ja, es ist echt“, so Daniels zum Männermagazin - und beim Sex flattere es „wie bei einem betrunkenen Kakadu“ herum.