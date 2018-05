Annemarie Carpendale: „20 Mal am Tag übergeben“

In wenigen Tagen wird Moderatorin Annemarie Carpendale ihr erstes Kind zur Welt bringen. Für die 40-Jährige war die Schwangerschaft aber nicht immer ein Spaß. Sie habe zwei Monate lang unter heftiger Übelkeit gelitten und sich „20 Mal am Tag übergeben“ müssen, so die Ehefrau von Wayne Carpendale in einem Interview. Nun fühle sie sich aber bestens für das Leben zu dritt vorbereitet.