Hasenhüttl sagt Urlaub ab: Steht Rauswurf bevor?

Rose sagt ab

Sportdirektor Ralf Rangnick erklärte in der Leipziger Volkszeitung: „Wir werden uns Montag oder Dienstag zusammensetzen.“ Obwohl Hasenhüttls Vertrag noch bis 2019 läuft, stehen alle Zeichen auf Trennung. Intern sei man mit der Entwicklung nicht zufrieden. Rangnick und Klub-Boss Oliver Mintzlaff äußerten in letzter Zeit auch keine klaren Bekenntnisse zum Trainer, nachdem Leipzig in der deutschen Bundesliga an Boden verloren und zu viele Gegentreffer kassiert hatte.