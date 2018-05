Golden State, Houston im Western-Conference-Finale

Die NBA hat ihr vorweggenommenes Finale: Die Golden State Warriors und Houston Rockets zogen am Dienstagabend (Ortszeit) mit Heimsiegen in die Endspielserie der Western Conference ein. Damit stehen bereits drei Halbfinalisten fest, nachdem am Vortag im Osten die Cleveland Cavaliers den Pöltl-Klub Toronto Raptors mit einem 4:0-„Sweep“ ausgeschaltet hatten.