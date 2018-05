EU-Datenschützer für neue Regeln schlecht gerüstet

Die Datenschutzbehörden in der Europäischen Union sind nach eigener Einschätzung schlecht auf ihre Aufgaben durch die neuen EU-Datenschutzregeln vorbereitet. 17 von 24 zuständigen EU-Behörden gaben in einer aktuellen Umfrage an, dass es ihnen bisher an der notwendigen Finanzierung oder an erforderlichen Befugnissen fehle.