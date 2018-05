Sam Smith: Zwischen Bombast und Botschaft

Das herausragende Stimmvolumen Smiths drückt sich besonders in den fragilen Momenten nach vorne und die Befürchtung, dass dieser Abend allzu drückend enden würde, erstickt der Frontmann im Keim. Nicht nur die elektronisch beladene Disclosure-Nummer „Latch“ sorgt für emotionales Aufflackern, mit dem schwungvollen „Money On My Mind“, dem funkigen Cover „Like I Can“ und dem kraftvollen „Restart“ hat der Brite genügend Uptempo-Nummern im Talon, um die Fans aus ihrem huldvollen Nirwana zu reißen. Das Konzert ist ein Schauspiel seiner Persönlichkeit, aufgeteilt auf unterschiedliche Akte, die zusammenhängend das Wesen des Sam Smith wiederspiegeln. Dieses ist einerseits einnehmend, andererseits aber auch gleichförmig. Die starke Stimme mäandert zu oft in bedrückender Bedeutungsschwere und wird auf Dauer eintönig. Das ungewöhnliche Wechselspiel zwischen Bombast und Botschaft beherrscht der 25-Jährige aber so gut wie kein Zweiter. Dass am Ende sogar die roten Herzerl-Konfetti im Zeitlupentempo vom Hallendach fallen, fasst den Abend in seiner ganzen Symbolik perfekt zusammen.