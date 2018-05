Pacult? „Einer der besten Trainer, die ich hatte!“

sportkrone.at: Vor einem Jahr hast du mit dem KF Skenderbeu noch um den albanischen Meistertitel gekämpft - jetzt spielst du in der zweiten österreichischen Liga mit Wiener Neustadt um den Aufstieg in die österreichische Bundesliga. Wieso hast du dich sportlich für die „Rückkehr“ nach Österreich entschieden?

Hamdi Salihi: Nach der langen Zeit unterwegs - ich habe ja wirklich eine große Runde um die Welt gemacht - war mein Plan, mit meiner Familie in Wien zu leben. Immerhin habe ich jetzt zwei Kinder, die nächstes Jahr in den Kindergarten bzw. in die Schule gehen. Von Wiener Neustadt ist dann ein wirklich gutes Angebot gekommen und so war das eine gute Möglichkeit für mich, um in Wien bleiben zu können. Ich hab‘ das akzeptiert und gar nicht lange überlegt. Ich habe ja auch bereits vor längerer Zeit in Wien ein Haus gebaut…