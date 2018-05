96-Jährige verletzte sich bei Treppensturz schwer

Am Dienstag wurde um 17.15 Uhr eine 96-jährige Österreicherin schwer verletzt in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Frau einkaufen war und anschließend ihre Taschen in die Wohnung getragen hat. Dabei dürfte sie über die Stiege gestürzt sein. Die Dame war nach dem Unfall zwar ansprechbar, konnte sich aber an nichts mehr erinnern. Die Beamten ermitteln aber weiter und bitten um Mithilfe. Wer allfällige Wahrnehmungen rund um den Treppensturz gemacht hat, soll sich an die Polizeiinspektion Innere Stadt wenden: 059133 - 7584.