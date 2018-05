Innsbruck: Mann (39) über Lenker geschleudert

Ein 65-jähriger Innsbrucker fuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Fahrrad die Museumstraße entlang. Aufgrund eines Rettungswagens, mussten Fahrzeuge auf den Fahrradstreifen ausweichen. Der Mann blieb deshalb stehen, um Platz zu machen. Ein 39-jähriger Iraker war ebenfalls mit seinem Fahrrad in dieselbe Richtung unterwegs. Er dürfte den stehenden Fahrradfahrer zu spät gesehen haben und fuhr auf ihn auf. Den Mann schleuderte es dadurch über den Lenker - er blieb mit schweren Kopfverletzungen auf der Fahrbahn liegen, so der Polizeibericht. Der 39-Jährige wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht.