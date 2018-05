Missbrauchsopfer klagt Entschädigung von Stift ein

Studie und Mahntafel

Dem Stift Kremsmünster wirft der Kläger vor, es würde sich aus der Verantwortung stehlen. Auf Anfrage der „Krone“ nahm Abt Ambros Ebhart schriftlich dazu Stellung: „Als 2010 Vorwürfe bekannt wurden, ehemalige Lehrer und der frühere Konviktsdirektor hätten körperliche und sexuelle Gewalt ausgeübt, haben wir sofort gehandelt und transparent Schritte gesetzt. In vielen persönlichen Gesprächen konnten die Vorwürfe ausgesprochen und behandelt werden, was für die Opfer ein wichtiger Schritt zur Aufarbeitung war. Wir haben uns verpflichtet, den Entscheidungen zu Entschädigungen der Unabhängigen Opferschutzanwaltschaft Folge zu leisten; dadurch konnte Opfern unbürokratisch und ohne demRisiko eines Gerichtsverfahrens schnell geholfen werden.“ Auch der Kläger bekam damals von der sogenannten Klasnic-Kommission 35.000 Euro. Im Zuge der Aufarbeitung wurde vom Stift Kremsmünster auch eine Studie zur Opfersicht und den Hintergründe in Auftrag gegeben. Um eine bleibende Erinnerung an die Opfer im Stiftsgelände sicherzustellen, wurde eine Mahntafel aufgehängt.