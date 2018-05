Denkmalschutz macht Sanierung zum Puzzlespiel

Die Außenansicht der Viadukte über den Wagner-, Gamperl- und Rumplergraben muss unverändert bleiben, das ist eine Vorgabe des Bundesdenkmalamts. In der Praxis bedeutet das präzises Arbeiten: Im Vorfeld müssen alle Steine der Brüstungsmauern nummeriert und vermessen werden. Ab Mitte Mai hebt sie ein großer Bagger vom Viadukt, ein kleiner Bagger lagert sie dann in der richtigen Reihenfolge auf einem Arbeitszug. Nach der Sanierung in einem Steinmetzwerk werden die Steine wieder eingebaut, ohne dass etwas durcheinander gerät. Kaputt gehen sollte nichts, denn die Steinbrüche, aus denen das Material stammt, sind seit Jahrzehnten geschlossen.