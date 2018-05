Hausleitner: „Verstappen künftiger Weltmeister“

Am Wochenende steigt der Große Preis von Spanien. Zur Einstimmung auf das Rennen in Barcelona bat krone.tv-Moderator Michael Fally die Stimme der Formel 1 im ORF, Ernst Hausleitner, ins Studio zum Plausch über Hausleitners Anfänge bei der Kronen Zeitung, Max Verstappens Intelligenz, Niki Laudas Fehleinschätzung, Danny Ricciardos Ferrari-Affinität, Applaus für Red Bull und ein - nicht ganz ernst gemeintes - 1.200-Euro-Angebot für einen Abgang vom ORF (ganz am Ende des Videos). Und: Ein kleines Ständchen gab‘s von Fally für Hausleitner auch (alles im Video oben).