Baggerfahrer entdeckt 250 Kilogramm schwere Bombe

Ein Baggerfahrer hat am Dienstagvormittag in der Nähe von Ranggen einen nicht alltäglichen Fund: In einem Schotterwerk entdeckte er eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe. Die Polizei sperrte die Straße, der Entminungsdienst des Bundesheeres konnte die Bombe sicher entschärfen. Am selben Tag wurde auch im Unterland ein Kriegsrelikt entdeckt: Ein Wanderer fand im alpinen Gelände in Ebbs eine Sprenggranate.