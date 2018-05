„Vogalicious“: Neuer Donnerstag im Volksgarten

Der neue Donnerstag wird vogalicious! Es blüht und sprießt in der Stadt, der Sommer kommt! Der Mai bringt eine neue Attraktion in den Volksgarten: Es wird vogalicious - fast jeden Donnerstag ( Am ersten Donnerstag des Monats bleibt die Veranstaltung 30dancing bestehen)! Aus der Feder des Volksgarten-Teams entstammt nun auch der erste Tag des Party-Wochenendes, der Donnerstag mit vielen Wohlfühldetails ab 17. Mai um 20 Uhr!