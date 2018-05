Rezept der Woche: Dinkelreis-Gemüsepfanne

Zubereitung: Den Dinkelreis in der Gemüsebrühe ca. 25 Minuten bissfest kochen. Das grob geschnittene Gemüse einige Minuten in etwas Öl anbraten (Karotten evtl. vorkochen), den gekochten Dinkelreis untermischen und mit Meersalz und Kräutern würzen. Zum Schluss den geriebenen Mozzarella einmengen. Rahm mit Salz und Kräutern abschmecken, das Gericht in Schüsseln servieren und mit einigen Esslöffeln Rahmdip garnieren