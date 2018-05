Die Bagger rollen bei der Rauchmühle auf

21.000 Quadratmeter groß ist die Fläche auf dem Areal der ehemaligen Rauchmühle in der Stadt Salzburg. Ein Viertel davon wird jetzt bebaut. Insgesamt werden in den kommenden zwei Jahren 223 Wohnungen entstehen. 145 davon sind geförderte und zwölf private Mietwohnungen. 66 private Eigentumswohnungen finden ebenfalls Platz. In die Ceconi-Villa, die unter Denkmalschutz steht, werden Büros kommen. Im alten Mühlhaus und dem alten Silo entsteht eine Wissensstadt.

Über 270 Parkplätze - davon 243 in der Tiefgarage - werden gebaut. Die Renaturierung des Uferbereiches der Glan ist bereits abgeschlossen. Drei Bauherren sind am „Quartier Rauchmühle“ beteiligt: Stadt Salzburg, Prisma und die Salzburg Wohnbau.