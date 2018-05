Vom „kleinen Däumling“ zur Weltbekanntschaft!

Les Herbiers müht sich gerade in der dritten französischen Liga zum Klassenerhalt, selbst der ist noch nicht gesichert, der Sturz kann also ganz heftig werden nach dem Cupfinale. Aber davon redet niemand. Derzeit genießen die Außenseiter gerade, dass sie sich in Fontainebleau, am Trainingsgelände des französischen Nationalteams, vorbereiten dürfen und dass sie bald die Luft des „Stade de France“ einatmen können. „Genau die gleiche Luft werden wir einatmen, wie Zinedine Zidane 1998 im WM-Finale“, schwärmte Les Herbiers-Kapitän Sebastien Flochon und Trainer Stephane Masala.