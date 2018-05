YouTuber springt vom Dach eines Hochhauses

Sprung in die Tiefe

In den Aufnahmen ist zu sehen, wie der junge Mann ein Stockwerk nach dem anderen erklimmt, bis er schließlich auf dem Dach des Hochhauses steht. Dann kommen die nervenzerreißenden Momente, als 8Booth mit der Kamera in die Tiefe schwenkt und kurz darauf selbst springt. Nach ein paar Schrecksekunden und der Frage, ob er die ganze Aktion überhaupt lebend überstehen wird, landet der YouTuber wohlauf im Wasser.