Liverpools Gomez fällt für CL-Finale und WM aus

Der 20-jährige Gomez fehlt damit im Champions-League-Finale gegen Real Madrid am 26. Mai ebenso wie bei Englands Antreten bei der WM in Russland. Gomez zog sich die Blessur im internationalen Einsatz im März zu, die Verletzung verschlechterte sich in den Ligaeinsätzen gegen West Bromwich und Stoke City im April. Der Abwehrspieler soll im Juli wieder fit sein. Für Englands Nationalmannschaft gab er erst im vergangenen November gegen Deutschland sein Debüt.