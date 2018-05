Rotes Kreuz im Oberlungau sucht neue Kollegen

Das Allerschönste?: „Dass man Menschen helfen kann. Was sehr schön ist, wenn man die Patienten später einmal wieder trifft und sie lächeln einen an und bedanken sich. Das kann man mit Geld nicht aufwiegen“, so Grießner, der weiß, dass die meisten Einsätze, zu denen die Oberlungauer ausrücken, interne Fälle sind.