Salzburg ist Tagungs-Hotspot

„Hervorgehoben werden muss die Top-Lage, die Fluganbindungen (Salzburg hat immerhin den zweitgrößten Flughafen in Österreich) und das Angebot an Infrastruktur, das verhältnismäßig größer ist als in anderen Bundesländern“, betont Marx. Auch das hochwertige Angebot an 4- bis 5-Sterne-Hotels - wie etwa der Brandlhof in Saalfelden - sei entscheidend bei der Auswahl.