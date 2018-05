Die schrägsten Trends aller Zeiten

Okay, zugegeben, es wurde kein Trend daraus. Trotzdem soll dieses schicke Teil niemandem vorenthalten werden. Um den stolzen Preis von umgerechnet 66 Euro gab es 2017 beim britischen Modehaus Topshop diese gewöhnungsbedürftige Plastikhose zu erstehen. Zum Verkaufsschlager wurde sie jedoch nicht. Immerhin stellen sich die Fragen: Zu welchem Anlass trage ich eine durchsichtige Hose, die zu 100 Prozent aus Plastik besteht? Was trage ich drunter? Fängt die Hose an zu quietschen, wenn ich schwitze, was in einer Hose, die zu 100 Prozent aus Plastik besteht, keine allzuweit hergeholte Annahme ist? Fragen über Fragen und keine passenden Antworten darauf. Also: Finger weg!