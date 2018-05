Arctic Monkeys: Lounge statt Tanzfläche

„I just wanted to be one of The Strokes“, singt Alex Turner auf der neuen Arctic-Monkeys-Platte „Tranquility Base Hotel & Casino“. Dabei haben die englischen Indierocker geleistet, was die US-Band Strokes nicht geschafft hat: Sich in über zehn Bandjahren immer wieder neu zu erfinden. „Tranquility Base Hotel & Casino“ ist das sechste Studioalbum der Arctic Monkeys. Wieder ist es eine gute Platte geworden - und wieder hat die Band ihren Stil verändert. Statt Indierock gibt es nun barocke Arrangements, die an avantgardistischen Pop aus den 60er-Jahren erinnern. Verschachtelte Soundeffekte, Orgeln und Hall.