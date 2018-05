Shinzo Abe in Israel: Schuh-Affront beim Dessert

Der Vorfall habe bei Vertretern beider Länder für Unmut gesorgt, berichtete das israelische Fernsehen am Dienstag. Netanyahu und seine Frau Sara hatten Japans Ministerpräsident Abe und dessen Frau vor einer Woche in ihrem Amtssitz zum Dinner empfangen. Der in Israel bekannte Starkoch Moshe Segev hatte danach Bilder auf Instagram veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie auf dem Tisch vier elegante schwarze Männerschuhe stehen, in denen Schokopralinen serviert werden.