Ex-Straßengangster live über Gewalt an Schulen

Mobbing, Raufereien am Pausenhof, Beschimpfungen und Attacken gegen Lehrer - jüngst sogar eine lebensgefährliche Messerattacke in einem Polytechnikum - in Wien eskaliert die Gewalt in Schulen leider viel zu oft. Zu diesem brisanten und aktuellen Thema spricht Moderatorin Katia Wagner heute Abend um 19 Uhr live auf krone.at in der krone.tv-Talkshow #brennpunkt mit dem ehemaligen „Straßengangster“ Yigit Muk, der sich zum Einserschüler mauserte. Weiters zu Gast im Studio: Der Stadtschulrat-Präsident Heinrich Himmer.