Imster Radmarathon geht in die dritte Runde

Mit der „Krone“ sechs Startplätze gewinnen

Mit der „Krone“ den Traum vom Marathon erleben: In Kooperation mit Imst Tourismus werden sechs Startplätze verlost. Bis Sonntag, den 13. Mai, per Mail oder am Postweg unter Kennwort „Imster Radmarathon“ an die „Tiroler Krone“ schreiben und mit etwas Glück ein Ticket gewinnen!