Eklat! Österreichs Gruppengegner entlässt Teamchef

Anstelle des 64-jährigen Lewis soll sein bisheriger Assistent Sergej Puschkow die Weißrussen vor dem Abstieg retten. Der Russe wird das Team erstmals am Mittwoch gegen die Schweiz betreuen. Auf Österreich treffen die Osteuropäer am Samstag. Lewis, einst Headcoach der Detroit Red Wings und der Boston Bruins in der NHL, hatte die weißrussische Auswahl im Dezember 2014 von seinem Landsmann Glen Hanlon übernommen.