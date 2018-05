Ehemann schläft freiwillig in dieser Bettwäsche!

Zu einem Foto von sich in einem mit Einhornbettwäsche bezogenen Bett, schrieb Katzenberger: „Ja, mein Mann schläft komplett freiwillig in dieser Bettwäsche.“ Seine Aussage dazu laute: „Schatz, mach die Bettwäsche drauf, die dich glücklich macht, mir ist es Wurscht ... wenn ich schlafe, ist es sowieso dunkel.“ Möglicherweise hat das Kultpaar damit ein Geheimnis seiner guten Ehe verraten. Im Englischen heißt es ja so schön: „Happy wife, happy life ...“ („glückliche Ehefrau, glückliches Leben“).