Maikäfersaison hat heuer sehr früh begonnen

In einzelnen Gebieten Österreichs ist laut AGES auch in diesem Jahr wieder mit Massenflügen von Maikäfern zu rechnen. Dazu zählen Abschnitte des Inntals in Tirol, Gebiete an der Donau in Ober- und Niederösterreich, an der Salzach in Salzburg sowie der westlichste Teil Oberösterreichs. Vor allem während der Abendstunden könnten dort an Waldrändern und bei markanten Einzelbäumen auffällige Schwärme beobachtet werden. Hier handle es sich um eine Art „Hochzeitsmarkt“ für Maikäfer, wo sie tafeln (einen „Reifefraß“ durchführen) und sich anschließend verpaaren.