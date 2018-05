„Mit uns werdet ihr geil, aber gesund!“

„Nachdem ich 2012 ganze 17 Kilo abgenommen habe, fragten mich viele Bekannte, wie ich das geschafft habe. Ich half dem einen, dem anderen und schon kurz danach danach hatte ich gar keine Freizeit mehr.. das ging über die Jahre sporadisch auf und ab, mir wurde auch immer Nahe gelegt das ich es sehr einfach und logisch erkläre, und so entdeckte ich mein Talent. Mit den Jahren kamen dann die Ausbildungen wie zum Beispiel das Diplom Ernährungslehre und Ernährungsphysiologie und die Erfahrungen hinzu und eines Tages wurde FeelGood über Nacht gegründet“, erzählt Daniel und schwelgt in Erinnerungen. Patrick fügt hinzu: „Im Alter von 13 erkrankte ich an Diabetes mellitus Typ1. Dies zwang mich, mich schon mit sehr jungen Jahren mit meiner Ernährung auseinanderzusetzen. Mit etwa 18 begann ich mit Kraftsport, baute mein Wissen diesbezüglich immer weiter aus. Erfolge kamen und die Leute bekamen dies mit. Ähnlich wie bei Daniel wurde ich immer öfter angesprochen, ob ich anderen auch auf dem Weg helfen könne. Ich hatte immer schon Freude daran, Menschen etwas zu erklären. Ich denke, in dieser Zeit entstand der Wunsch, dies eines Tages beruflich zu machen. Letztendlich machte ich den Diplomkurs für Ernährungsphysiologie und Ernährungslehre und habe mich mit Daniel zusammengetan“.