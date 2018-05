Bewaffnetes „IS-Kommando“ stürmt Shoppingcenter

Es sind Momente, die Erinnerungen an Terroranschläge - wie etwa jene in Paris oder Brüssel - wach werden lassen, und eine Aktion, die in Österreich wohl anders geendet hätte: Hierzulande hätten die Fake-IS-Schauspieler mit ihrem Leben gespielt. Seit Jahren sind Österreichs Elitepolizisten genau für solche Fälle trainiert und perfekt vorbereitet. Vor allem in Einkaufszentren und auf größeren öffentlichen Plätzen sind Patrouillen unserer Spezialeinheit gang und gäbe.