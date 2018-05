Armenien: Paschinian zum Regierungschef gewählt

Das Parlament in Armenien hat am Dienstag den Oppositionsführer Nikol Paschinian zum neuen Regierungschef des Landes gewählt. Die Abgeordneten in Eriwan stimmten mit 59 Ja-Stimmen für den 42-jährigen Politiker, der in den vergangenen Wochen in der ehemaligen Sowjetrepublik die Proteste gegen den langjährigen Staatschef Sersch Sarkissian angeführt hatte.