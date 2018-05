Linienbus beim Trevi-Brunnen in Vollbrand

Ein in Vollbrand stehender Linienbus und Explosionen haben am Dienstagvormittag für Schrecksekunden unter Touristen und Bewohnern von Rom gesorgt. Unweit des Trevi-Brunnens wurde der Bus, aus dem sich Fahrgäste rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, ein Raub der Flammen. Italienische Medien berichteten sogar von Explosionen während des Brandes. Diese wurden auf platzende Reifen des Fahrzeugs zurückgeführt.