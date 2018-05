Bär zerfleischt Hochzeitsgast beim Selfie-Knipsen

Ein Video des minutenlangen Todeskampfes, das im Netz kursiert, zeigt: Kaum jemand macht Anstalten, dem Mann zu helfen. Nur einzelne Zuschauer versuchen, den Bären mit Stockhieben zu vertreiben. Als das Tier seine Zähne in den Hals des Mannes gräbt, kläfft ein streunender Hund den Bären noch an. Doch der Vierbeiner kann nichts ausrichten. „Er starb an Ort und Stelle“, zitiert die Zeitung einen Wildhüter. Der Bär wurde nach dem Vorfall eingefangen und eingesperrt.