Strolz-Nachfolge wäre für Schellhorn „zu steil“

Wahl des Nachfolgers am 23. und 24. Juni

Der Parteivorstand habe sich am Dienstag darauf geeinigt, dass der neue Parteichef bzw. die neue Parteichefin bei einer Mitgliederversammlung am 23. und 24. Juni gewählt werde. Bei dieser Gelegenheit werde auch Strolz verabschiedet.