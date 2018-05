Nintendo verrät neue Details zu Online-Service

Voice-Chat

Erstmals überhaupt könnten Fans diese Klassiker online erleben, so Nintendo in einer Mitteilung. So können Gamer je nach Titel im Multiplayer-Modus zusammen oder gegeneinander antreten oder sich beim Steuern der Spiele abwechseln. Einzelspieler-Titel sollen dagegen mit einer Zuschauer-Funktion aufwarten oder ein abwechselndes Spiel ermöglichen. Jedes NES-Spiel unterstützt darüber hinaus die Voice-Chat-Funktion der „Nintendo Switch Online-App“. Die für iOS- und Android-Geräte erhältliche App soll das Online-Spielerlebnis bei allen kompatiblen Titeln neben Voice-Chat auch um andere Funktionen erweitern.