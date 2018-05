Forscher entdecken auf der Sonne gewaltige Wirbel

Sonde kreist seit acht Jahren im All

Von seinem Logenplatz im Weltall beobachtet das „Solar Dynamics Observatory“ ständig unsere Sonne. Die am 11. Februar 2010 vom Weltraumzentrum Cape Canaveral in Florida aus ins All gestartete Sonde kreist in 34.600 Kilometern Höhe auf einer sogenannten geosynchronen Umlaufbahn. Das SDO beobachtet kontinuierlich die Sonne und sammelt pro Tag rund ein Terabyte an Informationen, die es zu Bodenstationen auf der Erde funkt.