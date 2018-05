„Vater Beimer“ stirbt den Serientod

1985 ist die Welt noch in Ordnung in der „Lindenstraße“: In der ersten Folge ist Hans Beimer mit Helga Beimer verheiratet. Bald schon werden sie nur noch „Mutter“ Beimer und „Vater“ Beimer genannt, was viel über den Stellenwert des Paares aussagt. Als sich die beiden trennen, war das für viele ein Schock. Nun folgt der nächste: „Vater Beimer“ steigt aus, denn Joachim H. Luger verlässt die Serie.